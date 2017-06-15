إيداع 1.5 مليار لمستفيدي الضمان خلال شهر شوال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي خلال شهر شوال، التي تشمل المعاشات الضمانية، وكذلك المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.541 مليار ريال، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف الدكتور الشافي، أن عدد الحالات التي تم إيداع المبالغ لها للشهر الحالي بلغ 883.573 حالة، إذ تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قد وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتبارًا من بداية شهر رمضان.