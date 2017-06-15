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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجوازات”: عودة 4 آلاف وافد إلى المملكة بعد مغادرتهم ضمن “وطن بلا مخالف”

“الجوازات”: عودة 4 آلاف وافد إلى المملكة بعد مغادرتهم ضمن “وطن بلا مخالف”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، عن عودة أكثر من 4 آلاف وافد إلى المملكة بعد مغادرتهم لها ضمن حملة وطن بلا مخالف.

وقال “اليحيى”: ‘‘إن هؤلاء عادوا بعد أن حصلوا على تأشيرات عمل نظامية جديدة”، مبيناً أنه تم إعفاؤهم من الأثر الرجعي للمخالفة السابقة.

وأضاف مدير عام الجوازات، أنه تم حتى الآن مغادرة 110 آلاف مخالف للمملكة، فيما ينتظر أن يغادر 415 ألفاً آخر بعد إنهاء إجراءاتهم”، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

وأكد “اليحيى” أن حملة “وطن بلا مخالف” تعد فرصة ثمينة، حيث يجب على كل المخالفين الإسراع لإنهاء إجراءاتهم خلال ما تبقى من أيامها، والاستفادة من الإعفاءات المصاحبة لها، وضمان العودة مرة أخرى بصورة نظامية.

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