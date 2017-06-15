تحديثات جديدة لخدمات «التحقق من السلامة» على «فيسبوك»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأربعاء، عن تحديثات جديدة طالت خدمتها المصممة لمساعدة الأشْخَاص، المسماة بـ التحقق من السلامة “Safet Check”، حيث عملت المنصة على سهولة طلب المستخدمين المساعدة، أو الحصول على معلومات هامة من خلال الشبكة الاجتماعية بعد حصول أزمة ما.

وأصبح بإمكان مستخدمي المنصة الذين يجدون أنفسهم في ضائقة، أو وضع صعب بعد حصول حريق، أو فيضان أو غيرها من الكوارث، التي تؤدي إلى تفعيل ميزة التحقق من السلامة، طلب الحصول على تبرعات ومساعدات من الأصدقاء بعد قيامهم بإخبار الجميع أنهم في مأمن، حيث أصبحت ميزة جمع التبرعات “Fundraisers” جزءاً من ميزة التحقق من السلامة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء حملة لجمع التبرعات من أجل الأصدقاء أو المنظمات غير الربحية المفضلة، أو للمستخدم نفسه، حيث ستكون ميزة جمع التبرعات الجديدة متاحة فقط في الولايات المتحدة، وتضيف الشبكة وصفاً للحدث لكل تدوينة خَاصَّة بعملية التحقق من السلامة تحصل عليها من الوكالات العالمية للإبلاغ عن الأزمات مثل: “NC4”.

ويستطيع الأشْخَاص الذين أَشَارُوا إلى أنهم في أمان نشر ملاحظات شخصية لإعطاء الآخرين المزيد من المعلومات حول الأزمة، كما يمكن عبر الميزة تقديم المساعدة المالية لمن هم في حاجة إليها، وأَشَارَتْ “فيسبوك” على لسان نائبة رئيس الشبكة لقسم الخير الاجتماعي، ناعومي غليت، أن “جمع التبرعات يوفر وسيلة للأشْخَاص الذين هم خارج منطقة الأزمة لتقديم المساعدة”.

وكانت فيسبوك قد استعرضت لأول مرة خدمتها لجمع التبرعات الشخصية في شهر مارس الماضي، والتي تعتبر نسخة طبق الأصل عن خدمة “GoFundMe”، وتعمل الشبكة حَالِيَّاً على جعلها أكثر سهولة من خلال السماح للأشْخَاص بإنشاء عملية جمع التبرعات، أو التبرع لأحد بشكل مباشر من داخل ميزة التحقق من السلامة.

وعملت الشبكة الاجتماعية على توسيع ميزة “مساعدة المجتمع” التي أَطْلَقَتها في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتصل إلى مستخدمي أجهزة الحاسب، بعد أن كَانَتْ متوفرة فقط على أجهزة أندرويد وآي أو إس، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية طلب أو توفير أشياء أساسية، مثل: المأوى، والغذاء، وغيرها من اللوازم في حالة وقوع كارثة طبيعية أو أزمة.