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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دراسة حديثة تكشف خطورة «الأسبرين» على كبار السن

دراسة حديثة تكشف خطورة «الأسبرين» على كبار السن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت دراسة طبية بريطانية، أن الأسبرين يعتبر أكثر خطورة مما كان يعتقد سابقاً وعلى الأخص بالنسبة لكبار السن.

وتوصلت الدراسة، إلى أن عقار الأسبرين الذي يساعد على الحد من الإصابة بالسكتات القلبية والجلطات الدماغية، يكون وراء بعض حالات النزيف لدى المرضى، وعلى الأخص في المعدة.

وقال الباحثون المشاركون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “لانست” الطبية: ‘‘إن خطورة الإصابة بالنزيف تكون أكبر عند الأشخاص فوق 74 عاماً”.

وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص فوق سن 75 الذين يتناولون الأسبرين بصورة يومية للحماية من الإصابة من السكتات القلبية، تزيد لديهم نسبة الإصابة بنزيف حاد وخطير”، مضيفة أنه يتوجب تعاطي الأدوية المعالجة للحرقة مع الأسبرين لتفادي خطر الإصابة بالنزيف.

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