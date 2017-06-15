“المدنية”: دعوة (250) متقدما على الوظائف الهندسية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت وزارة الخدمة المدنية (250) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها في تاريخ 06-09-1438هـ ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 09- 10- 1438هـ حتى يوم الخميس الموافق 19- 10- 1438هـ، لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.

وأكدت الوزارة على المرشحين اصطحابهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية, وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة إلى ان المعلنة اسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/ رجال) ، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) .

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف, موضحة بأن الوظائف المتبقية من الإعلان إما لم يتقدم عليها أحد أو رشح من تقدم عليها على احد رغباته الأفضل .