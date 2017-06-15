نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي شركة مطارات الدمام ويطلع على هويتها الجديدة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الخميس، في مكتبه بديوان الإمارة، المدير التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، ومنسوبي الشركة.

وفي الأثناء، اطلع سموه على إيجازٍ عن مسيرة مطار الملك فهد منذ نشأته وحتى تحوله مؤخرًا لشركة مطارات الدمام التي من المتوقع أن تنطلق مطلع الشهر المقبل، كما اطلع على خطط تحول الشركة ومراحلها، وعلى الهوية الجديدة للشركة التي تم تدشينها مؤخرًا.

وأشاد (يحفظه الله) بما شاهده، مباركًا للشركة ومنسوبيها هذا التحول، مؤكدًا أن الآمال معقودة على شركة مطارات الدمام للارتقاء بصناعة الطيران في المنطقة الشرقية، وأن تساهم الشركة في توفير الفرص الاستثمارية والوظيفية، وأن تحقق الشركة تطلعات القيادة الرشيدة المأمول منها من هذا التحول.