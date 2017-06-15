الأمير أحمد بن فهد ينوّه بمبادرات “إيفاء” خلال استقبال مجلس إدارتها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم (الخميس)، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) خالد الزامل، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفي بداية اللقاء استمع الأمير أحمد بن فهد، إلى نبذةٍ عن الجمعية ونشأتها وما تبذله من جهود وما تقدمه من مبادرات للرعاية والاهتمام بذوي الإعاقة، كما اطلع (يحفظه الله) على بعض مبادرات الجمعية التي تنفذها.

ونوه سموه بدور الجمعيات الخيرية في تنمية مجتمع المنطقة الشرقية، مشددًا (يحفظه الله) على ضرورة أن تتخصص الجمعيات الخيرية في ما تقدمه، وأن تحرص على التكامل مع الجهات ذات العلاقة بأنشطتها؛ ليختتم بتسلم سموه هديةً تذكاريةً من مجلس إدارة الجمعية.



