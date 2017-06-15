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الخميس, 20 رمضان 1438 هـ, الموافق 15 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التقاعد” عن إجازة فروعها: بدأت اليوم ويستانف العمل في 8 شوال

“التقاعد” عن إجازة فروعها: بدأت اليوم ويستانف العمل في 8 شوال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن العطلة الرسمية لدى كافة فروعها بمناطق المملكة تبدأ اليوم الخميس 20 رمضان، فيما يستأنف العمل في الثامن من شهر شوال القادم.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد: المركز الرئيس بالعاصمة الرياض سيعمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تكون ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك من الساعة “11:00” صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً خلال أيام العيد، فيما سيكون الدوام في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، ونظراً إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24/ 9/ 1438هـ؛ فقد وجَّه بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 و24/ 9/ 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين؛ لتكون بداية الإجازة بدءًا من نهاية دوام اليوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.

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