«الداخلية» تحذر من عمليات نصب واحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذرت وزارة الداخلية من عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يدعون مساعدة الأسر السورية النازحة, لتلافي هذه العمليات الاحتيالية التي تستهدف الكسب المالي غير المشروع.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن وزارة الداخلية تلقت من الجهات المعنية ما يفيد عن تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في دول مجاورة ينتحلون شخصيات اعتبارية لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

ولفت اللواء المرعول إلى أنه عند تعرض المواطنين لعمليات نصب احتيالية فإن عليهم سرعة التوجه لسفارات خادم الحرمين الشريفين في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في ذلك.