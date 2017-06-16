الأردن.. وفاة سعودي وابنه إثر حادث مروري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفى، أمس الخميس، مواطن سعودي وابنه الأكبر – رحمهما الله-، في حادث مروري عند دوار المدينة الرياضية بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأفاد المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن، أنه على الفور قام عبدالله العنيزان المسؤول المناوب في قسم شؤون السعوديين بالسفارة بالوقوف على الحادث، وعمل على نقل الزوجة والابنة لمستشفى المركز العربي لاستكمال تلقي العلاج وتقديم الرعاية الطيبة اللازمة، علماً بأن حالتهما مستقرة – ولله الحمد-، كما وصل عدد من ذويهم إلى عمان، حيث إن المواطن المتوفى من سكان محافظة القريات وكان يعمل مديراً لإحدى المدارس فيها.

بدوره، وجه صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولين في السفارة بالوقوف مع ذوي المتوفين وتقديم كامل الرعاية للزوجة والابنة واستضافة ذويهم في أحد الفنادق في عمّان لحين انتهاء استكمال إجراءات التحقيق ونقل جثمان المتوفين إلى محافظة القريات للصلاة عليهم والدفن هناك.