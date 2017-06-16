13 مصابًا في حادث سير على طريق الملك عبدالله ببريدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرون، من جراء حادث تصادم بين سيارتين على طريق الملك عبدالله شمال مدينة بريدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، أن 11 فرقة إسعاف وفرقتين من التدخل السريع من هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم؛ باشرت حادث سير بين مركبة من طراز “إيسوزو بكب” تقل عمالة، وأخرى “أكسنت” وقع في تمام الساعة الثانية و21 دقيقة فجر الجمعة (16 يونيو 2017).

وأضاف أنه عقب تلقي البلاغ، تم توجيه 11 فرقة إسعاف، وفرقتي تدخل سريع، بالتنسيق مع عدة جهات أخرى توجهت إلى موقع الحادث ‏عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع الدائري الشمالي شمال مدينة بريدة.

ولفت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصًا إصابات متفاوتة بين خطرة ومتوسطة وبسيطة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة بالموقع؛ حيث تم تقديم خدمة الإسعاف للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.