أمير الشرقية يوجّه الجهات المعنية باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية في ديوان الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإعلام المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي، أن توجيه سموه (يحفظه الله) شمل كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات، مشيرًا إلى أن توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- الذين يحرصون على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير وبالمستوى المرضي.

كما وجه (يحفظه الله)، بإقامة المهرجانات في عيد الفطر المبارك التي تتناسب مع هوية المنطقة، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وتوفير الخدمات كافة لأهالي المنطقة الشرقية وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، وبذل كل الجهود لاستمتاعهم وراحتهم.