بالأسماء.. 8طلاب يحسمون منافسات مسابقة الشاعر الناشئ بأدبي الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي رئيس لجنة جائزة الشاعر الناشئ الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، عن شكره وتقديره للمستشار أحمد باديب لمركز باديب للدراسات والاستشارات الإعلامية، وللجنة الجائزة، وللمحكمين وللمشاركين والمشاركات في الجائزة، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من هذه الجائزة ورسالتها تحقق –ولله الحمد– وهي تشجيع النشء وبخاصة شباب وشابات هذا الوطن الغالي على المبادرات الأدبية والثقافية، ومنها هذه الجائزة.

قال: قد جاءت الجائزة في وقتها المعد له حسب البرنامج، نعم تأخرت قليلًا بسبب ظروف الانتقال للمبنى الجديد، لكن نادي الأحساء الأدبي ومركز باديب حققا الشراكة الثقافية وأقاما الجائزة وفعلاها على مستوى المحافظة، وسيقم النادي حفلًا تكريميًا للفائزين والفائزات في مطلع العام الدراسي المقبل -بإذن الله.

وأشار إلى أنه بداية تقدَّم مركز أحمد باديب للدراسات والاستشارات الإعلامية يمثله المستشار أحمد باديب، بتعاون أدبي ثقافي مع نادي الأحساء الأدبي، ورغبة في بناء شراكة مجتمعية ثقافية، حيث قدَّم المركز مبلغًا ماليًّا مقداره مائة ألف ريال لجائزة تستهدف جيل الأحساء الأدبي الثقافي لتشجيع أبنائنا وبناتنا شبابًا وشاباتٍ في ارتياد العمل الأدبي وخاصة الشعري منه.

وأضاف: تمَّ -بحمد الله- إطلاق الجائزة في نسختها الأولى بعنوان “الشاعر الناشئ”، ووضع اللوائح المنظمة للجائزة والضوابط المعروفة واختيار المحكمين لها، وقد آتت – ولله الحمد – أكلها وثمارها، حيث أنهت لجنة تحكيم المسابقة بالأمس القريب تحكيم ثمانية وعشرين مشارَكة لكلا الفرعين الفرع الأول طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من التعليم العام والمعاهد.

وبيّن أن نحو خمسة عشر متسابقًا ومتسابقة تقدموا للجائزة فاز منهم ثلاثة أما المركزان الرابع والخامس فحجبت فيهما الجائزة بسبب ضعف المستوى الشعري لها، أما الفرع الثاني وهو فرع طلاب وطالبات الكليات والجامعات فقد تقدم لهذا الفرع ثلاثة عشر متسابقًا من بينهم متسابقة واحدة فقط، وقد منحت الجائزة لخمسة فائزين، وكانت المنافسة شديدة في هذا الفرع حيث قوة الشاعرية والتنوع في الموضوعات والإجادة، وتوقع المحكمون لشعراء هذا الفرع مستقبلًا مشرقًا وباهرًا، كما أنهم اطمئنوا على الشعر العربي الفصيح مادام لدينا مثل هؤلاء الشعراء.

هذا، وقد جاءت أسماء الشعراء والشاعرات الفائزين والفائزات في فروع الجائزة على النحو التالي:

– الفرع الأول

أسماء الفائزين والفائزات من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من التعليم العام والمعاهد

الأول: علي باقر معتوق الحسن من مدرسة الكفاح الأهلية، عنوان قصيدته: تراتيل الهوى.

الثاني: عبدالإله عبدالعزيز العويشير من المعهد العلمي بالأحساء، عنوان قصيدته: ظلم الناس.

الثالث: آلاء عبدالرحمن السويد من طالبات الثانوية السابعة عشرة بالهفوف، عنوان قصيدتها: (وطني).

وتمَّ حجب المركزين الرابع والخامس؛ لأنَّ القصائد المتبقية لم تجزها لجنة التحكيم.

– الفرع الثاني أسماء الفائزين

من طلاب المرحلة الجامعية حيث لم تفز الطالبة المشاركة في هذا الفرع

الأول: محمد حسين الصالح- من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عنوان قصيدته: تقاسيم على مقام الوطن.

الثاني: سليمان إبراهيم الحميدي من كلية الشريعة للدراسات الإسلامية والعربية، عنوان قصيدته: نفثات في فراق الأحبة والديار.

الثالث: أحمد عيسى حجي الحجي من جامعة الملك فيصل كلية الطب، عنوان قصيدته: المعبأ بمحاله.

الرابع: سفيان محمد الدوغان من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، عنوان قصيدته: وطن الجمال.

الخامس: أنس عبدالله الخضير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، عنوان قصيدته: قلقٌ على حافة العشرين.