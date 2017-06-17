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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

صدور عدد من الأوامر الملكية صباح اليوم

صدور عدد من الأوامر الملكية صباح اليوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صباح اليوم السبت عدداً من الأوامر الملكية شملت الآتي:

– تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وربطها بالملك مباشرة وتكون مستقلة عن باقي الجهات، ويسمى رئيسها “النائب العام”، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاما بمرتبة وزير.
– إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

– إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه.
– يحال الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده من الحرس الوطني إلى التقاعد ويعين مستشارا في الديوان الملكي برتبة فريق أول.
– تعيين عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
– تعيين سهيل أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة.
– تعيين عقلا بن علي العقلا نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير .
– تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.
– تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين بمرتبة وزير.
– تعيين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ــ تعيين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ــ تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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