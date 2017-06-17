فريق فزعة للإنقاذ يعثر على مفقودين في منطقة وعرة بخريص

الأحساء – عيسى الموسى

تمكن فريق فزعة للبحث والإنقاذ بالأحساء، بالتنسيق مع الجهات الرسمية وفريقي سكاي قيت للطيران الشراعي، وفرسان مكشات الشرقية، من العثور على وافدين مفقودين في منطقة خريص.

وقال الفريق إنه تلقى بلاغًا عن مفقودين من الجنسية الفلبينية والنيبالية يعملان لدى إحدى الشركات في منطقة خريص (تبعد عن الأحساء 223 كيلومترًا وعن مدينة الخرج مسافة 130 كيلومترًا) يستقلان سيارتين من نوع جيب برادو وهايلوكس.

وأوضح أنه فور تلقيه البلاغ تم دراسة المعطيات للمهمة والمنطقة التي ستتم فيها عمليات البحث، حيث تم التنسيق مع فريق سكاي قيت للطيران الشراعي، وفريق فرسان مكشات الشرقية، وهما من الفرق المتعاونة مع فريق فزعة للبحث والإنقاذ، إضافة إلى التنسيق مع نادي الخرج للطيران الشراعي.

وأضاف: بعد التجهيز الكامل لما تتطلبه هذه المهمة تم عمل غرفة عمليات مشتركة عبر برنامج الواتس أب للتنسيق والتواصل، ومركز عمليات في الأحساء يدير هذه المهمة، حيث انطلق الفريق بعد ذلك إلى خريص قبيل صلاة الفجر، وعند الوصول للمنطقة وهي منطقة صحراوية ذات تضاريس وعرة وصعبة تم التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية هناك لعمل خطة بحث محكمة لتغطية كامل منطقة البحث.

وأكد أن تلك الجهات ساعدت على إنجاز المهمة في وقت قياسي ونجاحها رغم حرارة الأجواء ووعورة المنطقة، حيث تم العثور على المفقود الأول من قبل فريق عون للإنقاذ وهو من الجنسية الفلبينية متوفيًا، وبعدها بفترة بسيطة تم العثور على المفقود الثاني وهو من الجنسية النيبالية من قبل فريق فزعة للبحث والإنقاذ، فيما تواجدت الجهات الأمنية ذات الاختصاص في المنطقة التي باشرت مهامها الرسمية وإجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الفرق التطوعية التي تمارس مهام البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات لمن يحتاجها دون أي مقابل، ومن بين هذه الفرق المتميزة والمشهود لها بالاحترافية والخبرة فريق فزعة للبحث والإنقاذ، وفريق سكاي قيت للطيران الشراعي، وفريق فرسان مكشات الشرقية، الذين كان لهم الأثر البالغ والمهم في نجاح وإتمام هذه المهمة وغيرها من المهام التي أسندت لهم في وقت قياسي، وهي فرق تطوعية تم تجهيزها باجتهادات شخصية من أعضاء الفرق أنفسهم.