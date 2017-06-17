تخصيص 112مصلىً وجامعًا لصلاة عيد الفطر المبارك في الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، في جميع مدن ومراكز وهجر المحافظة لهذا العام 1438هـ، مؤكدًا تجهيزها لاستقبال المصلين.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء أحمد بن إبراهيم الهاشم, أن فرع الوزارة أكمل استعداداته منذ وقت مبكر لتأمين احتياجات هذه المصليات والمساجد من الفرش والأئمة والخطباء؛ خدمة لبيوت الله، وحرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.

وأفاد “الهاشم” بأن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في مدينة الهفوف بمصلى العيد الكبير شمال الاستاد الرياضي، في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحًا, كما ستقام الصلاة في 112 مصلىً وجامعًا في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وجاءت قائمة أسماء المساجد والمصليات المحددة على النحو التالي: