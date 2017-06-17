تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تخصيص 112مصلىً وجامعًا لصلاة عيد الفطر المبارك في الأحساء

تخصيص 112مصلىً وجامعًا لصلاة عيد الفطر المبارك في الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، في جميع مدن ومراكز وهجر المحافظة لهذا العام 1438هـ، مؤكدًا تجهيزها لاستقبال المصلين.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء أحمد بن إبراهيم الهاشم, أن فرع الوزارة أكمل استعداداته منذ وقت مبكر لتأمين احتياجات هذه المصليات والمساجد من الفرش والأئمة والخطباء؛ خدمة لبيوت الله، وحرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.

وأفاد “الهاشم” بأن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في مدينة الهفوف بمصلى العيد الكبير شمال الاستاد الرياضي، في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحًا, كما ستقام الصلاة في 112 مصلىً وجامعًا في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وجاءت قائمة أسماء المساجد والمصليات المحددة على النحو التالي:

2017-06-17-PHOTO-00000079

2017-06-17-PHOTO-00000080 2017-06-17-PHOTO-00000082 2017-06-17-PHOTO-00000083

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الأحساء اليوم” تكشف تفاصيل الرحلات الإضافية لمطار الأحساء

“الأحساء اليوم” تكشف تفاصيل الرحلات الإضافية لمطار الأحساء

نادي حي السمو للبنات بالأحساء يفعّل برنامج “برمضان نسمو”

نادي حي السمو للبنات بالأحساء يفعّل برنامج “برمضان ...

أسبوع حافل بالفعاليات في نادي الحي بالابتدائية العشرين

أسبوع حافل بالفعاليات في نادي الحي بالابتدائية العشرين

فريق فزعة للإنقاذ يعثر على مفقودين في منطقة وعرة بخريص

فريق فزعة للإنقاذ يعثر على مفقودين في منطقة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*