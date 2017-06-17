أسبوع حافل بالفعاليات في نادي الحي بالابتدائية العشرين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حفل نادي حي الابتدائية العشرين بالأحساء، في هذا الأسبوع من شهر رمضان المبارك، بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وسط مشاركة فعالة من عضوات النادي.

وبدورها، أوضحت قائدة النادي مستورة الدوسري، أن النادي أقام في هذا الأسبوع، برنامج إفطار صائم، وذلك ضمن المسار التطوعي في برنامج “إجازتي2″، حيث تم توزيع وجبات إفطار صائم في شوارع ومساجد الحي، وإعداد مائدة إفطار صائم بالنادي استهدفت أسر الحي المتعففة.

وأشارت “الدوسري” إلى أن النادي نفذ كذلك برنامج “مهرجان الغذاء الصحي”، والذي يندرج ضمن المسار الترفيهي، وتناول البرنامج أنواع الغذاء الصحي وأهميته، إضافة إلى جداول للغذاء الصحي المفيد، إلى جانب برنامج “المشاريع الصغيرة” والذي جاء تفعيلًا للمسار الوظيفي بهدف مساعدة وتوجيه وتدريب الطالبات على إقامة مشاريع استثمارية صغيرة وتسويقها وفق أسس علمية صحيحة.

كما شملت فعاليات النادي -بحسب الدوسري- “أركاني ببصمتي” لتوثيق أعمال العضوات المشاركات في البرامج والأنشطة، ومنها ركن الروبورت السومو، والذي يعد مرحلة متقدمة في برنامج الروبورتات، ويهدف إلى استخدام الروبورت الرسام وبرمجته من قبل العضوات، وكذلك ركن تعزيز الصحة وتناول أهمية استخدام الأجهزة الرياضية والغذاء الصحي المفيد، وركن المجال السياحي وتناول عيش السعودية وعددًا من المواقع السياحية بمنطقة الأحساء، فضلًا عن ركن المجال الوظيفي الذي تناول عرض إنتاجية العضوات خلال هذه الفترة في هذا المجال.