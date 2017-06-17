نادي حي السمو للبنات بالأحساء يفعّل برنامج “برمضان نسمو”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلق نادي حي السمو بالثانوية الثانية بالمبرز التابع لتعليم الأحساء، مؤخرًا، عددًا من الفعاليات والأنشطة ضمن تفعيل برنامج “برمضان نسمو”، والذي حظي بحضور كبير من المترددات تجاوز 150 مستفيدة مابين عضوات بالنادي وزائرات ومترددات، إضافة إلى مشرفة النادي بسمة الشرف، التي أبدت إعجابها وسرورها بالحفل كاملًا.

هذا، وقد تضمنت فعاليات الحفل، التي بدأت بمقدمة باللغتين العربية والإنجليزية من إعداد مريم الملحم، وتلاوة عطرة من كتاب الله، كلمة قائدة النادي، فيما رددت الحاضرات النشيد الوطني، وتفاعلن مع فقرة “بواسل الوطن” من إعداد نهاد الصقر، إضافة إلى عرض فقرة “نفحات رمضانية” من إعداد فاطمة الخلفان، وفاطمة البناي.

ولم يخل الحفل من الأناشيد والأهازيج، إذ قدمت فقرة الإنشاد والمشهد الإنشادي من إعداد فاطمة الخلفان، إلى جانب عرض تراثي من تقاليد الخليج العربي والأحساء، وكذلك فقرة “القرقيعان” من إعداد فاطمة البناي، أما فقرة “لحظات صحية” فكانت من تقديم أنوار البشير.

وازدان الحفل بعرض مواهب متنوعة بعنوان “مواهب فتيات النادي” إعداد فاطمة الخلفان؛ ليختتم بتكريم قائدة النادي سلمى الشيخ، لعضوات النادي المتميزات والفائزات في البرامج والفعاليات والمشرفات نظير ما قدمنه من خدمات.