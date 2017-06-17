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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“وزير التعليم” يوجه بإتاحة “مشروع النقل” لكافة المعلمات

“وزير التعليم” يوجه بإتاحة “مشروع النقل” لكافة المعلمات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجَّه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، بإتاحة “مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات” للمعلمات بالمواقع كافة، وعدم قصره على معلمات المدارس النائية والوعرة فقط.

وشدد الوزير، خلال اجتماعه مؤخراً بإدارة شركة “تطوير” لخدمات النقل التعليمي، على ضرورة أن يقدم مشروع نقل المعلمات خدمة آمنة بتوفير حافلات مطابقة لأعلى معايير الأمن والسلامة وسائقين مؤهلين ومدربين.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي أن الشركة قامت بإتاحة التسجيل في الخدمة لكافة المعلمات، بشرط أن تكون المعلمة تعمل في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 – 250 كيلو متراً يومياً.

وأبان أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف المناطق والمحافظات تم بسبب ضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع، مبيناً أن باب التسجيل سيكون مفتوحاً حتى 19 شوال المقبل.

وأوضح أنهم خلال شهرين من فتح التسجيل للمشروع عبر الموقع الإلكتروني، لم يستقبلوا سوى 188 طلباً فقط من معلمات المدارس النائية المستهدفات أصلاً بالمشروع، وذلك على الرغم من تنظيم حملة إعلامية واسعة للتعريف بالمشروع وصلت لأكثر من 22 ألف معلمة.

يذكر أن المشروع يستهدف تقديم خدمة النقل لـ6000 معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك مقابل رسم شهري مقداره 500 ريال.

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