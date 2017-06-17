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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إطلاق حساب مزوَّر باسم “شرطة الرياض” على تويتر

إطلاق حساب مزوَّر باسم “شرطة الرياض” على تويتر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت شرطة منطقة الرياض أنها ليس لديها أي معرف أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول أنباء عن انتشار حساب خاص بشرطة الرياض على “تويتر”.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فواز الميمان، أنه تم رصد حساب بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يحمل اسم شرطة منطقة الرياض تم إنشاؤه خلال الساعات القليلة الماضية وتم رصد تغريدة أولى له.

وأضاف الميمان أن شرطة المنطقة تود التنويه بأنه ليس لها أي حساب أو معرف على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم متابعة أي حساب يحمل اسم شرطة المنطقة وملاحقة من يقف وراءه وتطبيق النظام بحقه.

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