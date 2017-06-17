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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الدفاع المدني يحذِّر: الألعاب النارية قد تؤدي إلى فقد الأطراف

الدفاع المدني يحذِّر: الألعاب النارية قد تؤدي إلى فقد الأطراف

الأحساء – واس

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية التي قد تُسبب حوادث خطيرة ينتج عنها أضرار كبيرة وإصابات بالغة في الجسم واشتعال الحرائق لا قدر الله.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري أن الألعاب النارية تشكل خطرا كبيرا خصوصا بعد تواجد نوعيات من الألعاب النارية ذات انفجار قوي قد تتسبب في فقد الشخص لأحد أطرافه بالإضافة لما قد يتعرض له من إصابات بليغة كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم، إلى جانب اشتعال الحرائق.

وحذر من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك، حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد التي تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال الذين لا يعون أو يدركون الأضرار والمخاطر التي قد تسببها هذه الألعاب.

وشدد اللواء العمري على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم لها لخطورتها وحفاظاً على سلامته.

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