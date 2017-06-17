الرياض.. القبض على مصور مقطع “شائعة” المداهمة الأمنية

وكان المتحدث الإعلامي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد بن سعيد الزهراني، قد نفى أمس الجمعة صحة المقطع والأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام فرقة من قوات المنشآت لموقع حيوي بالرياض، موضحاً أن ما يظهر في المقطع مجرد فرضية تدريبية لقوات أمن المنشآت.

وأثار مقطع الفيديو بلبلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ما قيل إنه يظهر مداهمة أمنية لأحد المواقع الحيوية في الرياض، ما دفع الأجهزة الأمنية لتتبع مصدر المقطع، وتمكنت من التعرف على هوية مصوره وألقت القبض عليه.