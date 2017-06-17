تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الرياض.. القبض على مصور مقطع “شائعة” المداهمة الأمنية

الرياض.. القبض على مصور مقطع “شائعة” المداهمة الأمنية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أفادت مصادر أن الأجهزة الأمنية في الرياض نجحت في التوصل إلى الشاب الذي صور مقطع الفيديو المتداول، والذي يتضمن فرضية أمنية لقوات أمن المنشآت، مدعياً أنها مداهمة أمنية حقيقية.

وكان المتحدث الإعلامي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد بن سعيد الزهراني، قد نفى أمس الجمعة صحة المقطع والأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام فرقة من قوات المنشآت لموقع حيوي بالرياض، موضحاً أن ما يظهر في المقطع مجرد فرضية تدريبية لقوات أمن المنشآت.

وأثار مقطع الفيديو بلبلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ما قيل إنه يظهر مداهمة أمنية لأحد المواقع الحيوية في الرياض، ما دفع الأجهزة الأمنية لتتبع مصدر المقطع، وتمكنت من التعرف على هوية مصوره وألقت القبض عليه.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الملك سلمان يستقبل رئيسي باكستان واليمن

الملك سلمان يستقبل رئيسي باكستان واليمن

غداً.. حسابات الموظفين تستقبل راتب برج السرطان

غداً.. حسابات الموظفين تستقبل راتب برج السرطان

المدينة.. وفاة وإصابة 39 عاملاً في انقلاب حافلة بطريق الهجرة

المدينة.. وفاة وإصابة 39 عاملاً في انقلاب حافلة ...

الدفاع المدني يحذِّر: الألعاب النارية قد تؤدي إلى فقد الأطراف

الدفاع المدني يحذِّر: الألعاب النارية قد تؤدي إلى ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*