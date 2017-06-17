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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المدينة.. وفاة وإصابة 39 عاملاً في انقلاب حافلة بطريق الهجرة

المدينة.. وفاة وإصابة 39 عاملاً في انقلاب حافلة بطريق الهجرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أسفر حادث انقلاب حافلة، وقع صباح اليوم السبت، في طريق الهجرة النازل، عن وفاة وإصابة 39 شخصاً، فيما باشرت دوريات أمن الطرق و فرق الهلال الأحمر، التي نقلت جميع الحالات إلى مستشفيات المنطقة عن طريق الفرق الإسعافية الأرضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنوّرة خالد بن مساعد السهلي؛ أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت بلاغاً عند الساعة 8:30 صباحاً، عن انقلاب حافلة تقل عمالة آسيوية يعملون في إحدى الشركات في طريق الهجرة المواريد.

و أضاف السهلي؛ أنه على الفور تمّ توجيه 24 فرقة من الهلال الأحمر و4 فرق إسعافية من صحة المدينة المنوّرة، وعند الوصول اتضح وجود 39 حالة، منها حالة وفاة، و7 حالات خطيرة، و4 حالات متوسطة، و26 حالة بين البسيطة والمتوسطة، فيما تم إنقاذ حالة عن طريق cpr.
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