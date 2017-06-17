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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت.. لن تحتاج إلى كلمة سر مجددًا

لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت.. لن تحتاج إلى كلمة سر مجددًا

“الأحساء اليوم”  – الأحساء

كشفت شركة مايكروسوفت الأميركية، أمس الجمعة، عن أحدث لوحة مفاتيح من ابتكارها، مزودة بقارئ بصمات المستخدمين.

وبواسطة قارئ البصمة الجديد باللوحة سيستغني المستخدمون عن كتابة كلمة السر لفتح حواسيبهم، وسيكون موقع الأداة موجوداً بين زري ALT و CTRL.

وأطلقت الشركة على لوحة المفاتيح الجديدة اسم MODERN KEYBOARD، وفق ما ذكرت على موقعها الإلكتروني.

ولم تحدد الشركة موعداً محدداً لعرض اللوحة الجديدة في الأسواق، لكن الأمر الذي قد لا يعجب الكثيرين هو السعر المرتفع نسبياً للوحة، إذ يبلغ 130 دولاراً أميركياً.

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