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السبت, 22 رمضان 1438 هـ, الموافق 17 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأحساء اليوم” تكشف تفاصيل الرحلات الإضافية لمطار الأحساء

“الأحساء اليوم” تكشف تفاصيل الرحلات الإضافية لمطار الأحساء

الأحساء اليوم – خاص

كشف مصدر مطلع لـ”الأحساء اليوم”، عن تغيير في جداول رحلات الطيران لشركة الطيران الاقتصادي فلاي دبي لخط سيرها من دبي إلى مطار الأحساء الدولي خلال فترة الصيف، والتي تبدأ من الأسبوع المقبل، وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكون هناك رحلة يومية ابتداءً من نهاية هذا الشهر وحتى نهاية شهر يوليو.

ومن المقرر أن تزيد الرحلات ابتداءً من شهر أغسطس المقبل لتصل 10 رحلات أسبوعية بواقع رحلتين يوميًا أيام السبت والثلاثاء والخميس، ورحلة لباقي أيام الأسبوع، وستستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل؛ على أن تعود بعدها إلى الجدول السابق بواقع ثلاثة رحلات أسبوعيًا.

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