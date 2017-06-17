أطباء: “الصيام” ينظف البشرة ويُطهّر الأنسجة من السموم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يؤكد الأطباء أن للصيام فوائد عديدة سواء على مستوى أجهزة الجسم المختلفة، وكذلك البشرة والشعر والنواجي الجمالية للصائمين، لدوره الفعال في تنقية الأنسجة من السموم المتراكمة.

وعندما يتوقف الجسم عن عملية الهضم خلال ساعات الصيام في رمضان، يخصص وقتاً أكبر للتركيز في إجراء العمليات الأخرى وتنظيمها.

كما أنّ الصيام يعطي مساحة جيدة من الوقت لكي ينظف ويطهر الأنسجة من السموم المختلفة في أنحاء الجسم، ومنها الخلايا التابعة للشعر والأظافر.

وفي فترة الصيام، ترتاح غدّة البنكرياس المسؤولة عن تخزين الدهون في الأنسجة، مما يتيح للجسم فرصة تحليل الكميات الزائدة منها سواء عن طريق التئام الجروح، أو الأورام، أو الجروح القديمة أو حتّى الحروق على البشرة. يتمّ حينها تحويل الدهون إلى طاقة يمتصّها الجسم ليتمكن من الحفاظ على نشاطه أثناء فترة الصيام.

ويؤثر الصيام على تنقية البشرة، والتخفيف بمن يعاني من حبّ الشباب، الأكزيما أو الصدفية. فالصيام يسرّع من قدرة الجسم على شفاء ذاته، حيث يساهم في تنشيط الخلايا مما يؤثر على لمعان البشرة ونقائها إذ إنها تتخلص من جميع الخلايا الميّتة.

كما يساهم الصيام بالتقليل في عملية تدمير البروتين الذي يعدّ المكون الرئيسي للبشر والشعر والأظافر، وقد يصاب البعض بتساقط بسيط للشعر، إلا أنه ينتج عن خلايا جديدة أكثر وصحيّة. أما العيون، فلها نصيب من فترة الصيام، حيث تؤثر على بياض العين لتبدو أكثر تألقاً ولمعاناً.