“البيئة” توقع 8 عقود لخدمات المياه والصرف في 5 مناطق بـ(147) مليون ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي عددا من العقود لتشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي بمحافظة القطيف، وتنفيذ توصيلات مياه منزلية متفرقة بالمحافظات الجنوبية بمنطقة الرياض، وسقيا مراكز وقرى مكة المكرمة ومحافظة بحرة، وتشغيل وصيانة شبكات المياه بمحافظة المندق وقراها بمنطقة الباحة، وتنفيذ الخط الناقل من آبار أبو مروة إلى الخزان الأراضي بظلم، وتشغيل وصيانة محطات تنقية المياه المصغرة بمحافظات منطقة الرياض، وإنشاء محطات الضخ وخطوط الطرد لمياه الصرف الصحي بالمحالة (المرحلة الأولى)، ومشروع ربط المياه المصغرة بمواقع مختلفة بمنطقة عسير مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية والمكاتب الاستشارية بقيمة بلغت 146.753.097 ريالا.

وشملت العقود التي تم توقيعها مشروع تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي بمحافظة القطيف مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة المشروع 36 شهراً، بقيمية إجمالية بلغت 53.7 مليون ريال، فيما وقع معاليه عقد تنفيذ توصيلات مياه منزلية متفرقة بالمحافظات الجنوبية بمنطقة الرياض عقد رقم (2) مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة عقد المشروع 48 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليون ريال.

كما وقع معالي المهندس الفضلي عقد سقيا مراكز وقرى مكة المكرمة ومحافظة بحرة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 14.9 مليون ريال، فيما وقع معاليه عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمحافظة المندق وقراها بمنطقة الباحة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً بقيمة اجمالية بلغت 6.8 مليون ريال.

إضافة إلى ذلك وقع المهندس الفضلي عقد تنفيذ الخط الناقل من آبار أبو مروة إلى الخزان الأرضي بظلم مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة المشروع 18 شهراً بقيمية إجمالية بلغت 20.1 مليون ريال، فيما وقع معاليه عقد تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه المصغرة بمحافظات منطقة الرياض مع إحدى المؤسسات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 60 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون ريال.

كما وقع معالي وزير البيئة المياه والزراعة عقد مشروع إنشاء محطات الضخ وخطوط الطرد لمياه الصرف الصحي بالمحالة (المرحلة الأولى) مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 12 شهراً بقيمة إجمالية بلغت 13.3 ريال، فيما وقع معاليه عقد مشروع ربط المياه المصغرة بمواقع مختلفة بمنطقة عسير (مرحلة أولى) مع إحدى المؤسسات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 24 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليون ريال.