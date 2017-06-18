استمرار الموجة الحارة مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار على الشرقية

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، وأجزاء من مناطق الرياض, الشرقية والمدينة المنورة .

كما تستمر السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.