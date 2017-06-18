“الصحة” تلزم المستشفيات بتقديم خدماتها واستدعاء العاملين بشكل فوري على مدار الـ24 ساعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الصحة ألزمت مديرياتها في مناطق ومحافظات المملكة كافة بتقديم خدماتها للمرضى والمراجعين على مدار الـ24 ساعة، وتطبيق نظام الاستدعاء الفوري للعاملين الذين يعملون بنظام “الورديات”.

وأكدت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن الوزارة طالبت المديريات بتنفيذ الإجراءات لضمان التغطية وقت الحاجة، ووضع جداول تتضمن وسائل الاتصال بالموظفين المناوبين، فضلا عن تدريب العاملين بالمستشفيات على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة وفق 5 حالات رئيسية.

وحددت المصادر الحالات الحرجة الخمس الرئيسية، وتشتمل على (Code blue) الشفرة الزرقاء، وتعني التعامل والسيطرة على حالات توقف القلب داخل المستشفى، كذلك (Code brown) الشفرة البنية، وتركز على التعامل والسيطرة على حالات التهيج الجماعي لـ 3 مرضى أو أكثر.

كما تتضمن الحالات الحرجة (Code red) الشفرة الحمراء، وهي التعامل والسيطرة على حالات الحريق أو الاشتباه بحدوث حريق داخل المستشفى، و(Code Yellow) الشفرة الصفراء التعامل مع الكوارث الطبيعية وانقطاع الخدمات عن المنشأة الصحية، وأخيرا(Code white) الشفرة البيضاء وهي حالة التهديد بوجود قنبلة .