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الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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10أعوام سجن وغرامة 5ملايين ريال عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن

10أعوام سجن وغرامة 5ملايين ريال عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت إدارة الأمن العام أن الدخول على المواقع الإلكترونية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة؛ يعد جريمة تعرض مرتكبها للسجن 10 أعوام ولغرامة تقدر بـ 5 ملايين ريال.

وقالت في تغريدة عبر حسابها بـموقع “تويتر”: “إن مَن يقوم بالدخول إلى موقع إلكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، يعرض نفسه للسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ودعت إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن” على الأجهزة الذكية التابع للأمن العام أو عبر بوابة “أبشر”.

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