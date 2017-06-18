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الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لتسجيل الطلاب الراغبين بالتدريب في برنامج “صيفي”.. إلكترونيًا

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لتسجيل الطلاب الراغبين بالتدريب في برنامج “صيفي”.. إلكترونيًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المنشآت في القطاع الخاص إلى تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، مشيرًا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا حتى 21/10/1438هـ ، وذلك عبر رابط البرنامج من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج http://saifi.hrdf.org.sa.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرصها على سير البرنامج ومتابعة التزام المنشآت بالأمر السامي رقم (7/ب /2942) بتاريخ 1/ 3/ 1418هـ ، والقرار الوزاري رقم (1/ 1047) بتاريخ 8/ 3 /1429هـ ، اللذين يلزمان منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات بهدف التدريب، وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف.

ويرتكز دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في برنامج التدريب الصيفي (صيفي) على عدة محاور، منها المساهمة في الدعم وفق النسب المحددة في القرار الوزاري رقم (1047/1) وتاريخ 8 / 3/ 1429هـ ، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل حينما يحصل المتدرب على فرصة وظيفية في أي قطاع من القطاعات التي نال فيها الدورات التدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ”صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم “صيفي” فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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