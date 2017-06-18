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الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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“الري” تعلن عن معرض ومسابقة فوتوغرافية عن الواحة الزراعية للأحساء

“الري” تعلن عن معرض ومسابقة فوتوغرافية عن الواحة الزراعية للأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت المؤسسة العام للري، بالتعاون مع جمعية الأحساء للتصوير الضوئي، عن إقامة معرض ومسابقة فوتوغرافية خلال الفترة من 26-28 شوال المقبل، في مجمع الأحساء مول، داعية جميع المصورين للمشاركة في المعرض والمسابقة والذي يعرض الواحة الزراعية للأحساء.

وأوضحت المؤسسة أن المشاركة مفتوحة لجميع المصورين ومن الجنسين وفق عدة شروط، مشيرة إلى أن سيتم تحديد ثلاثة مراكز للفوز بالمسابقة والتكريم من المؤسسة بـ(700 -1000 – 2000 ريال)، منوّهة بأن آخر موعد لاستقبال الأعمال يوم الإثنين 16 شوال المقبل، وذلك عبر الإيميل التالي: ([email protected]) مع ذكر الاسم والعنوان ورقم الجوال.

 

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