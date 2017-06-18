“تنمية المبرز” تقيم ملتقى الإفطار الجماعي لـ 150يتيم ويتيمة بالشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بحضور أكثر من 150 يتيم ويتيمة من خريجي الدور الإيوائية بالمنطقة الشرقية، أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز بالشراكة مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، وجمعية أيتام الشرقية “تمكين”، وبمشاركة مركز الرواد للنشاط الاجتماعي، ملتقى الإفطار الجماعي تحت شعار “ابتسم نحن معك”.

وجاء الملتقى بمشاركة وحضور مدير عام جمعية التنمية الأسرية الدكتور خالد بن سعود الحليبي، ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز المهندس عدنان بن عبدالله العفالق، ومدير فرع مؤسسة إخاء بالمنطقة الشرقية الدكتور صلاح العثمان، والعديد من مسؤولي الجهات الخيرية والاجتماعية بالأحساء.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز أواصر التواصل بين الأيتام وتعزيز انخراطهم في المجتمع بعد تخرجهم من الدور الإيوائية، حيثُ أقام الملتقى العديد من الفقرات الترفيهية لأبناء الأسر والأيتام.

من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز، أن هذا الملتقى يأتي ضمن حرص اللجنة على تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الخيرية والاجتماعية في برامجها من خلال المشاركة في تنفيذ الأفكار والمبادرات المتميزة الناجحة لنساهم جميعًا في تنمية وتجويد القطاع الخيري بالمملكة؛ بما يضمن برامج تنموية متميزة تقدم لهذه الفئة الغالية علينا جميعًا، مقدمًا شكره إلى فندق الأحساء انتركونتننتال على المساهمة الفاعلة في المناشط الاجتماعية والمشاركة في تنظيم هذا الملتقى.

أما مدير مؤسسة إخاء بالمنطقة الشرقية، فلت من جانبه، إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن إطار البرامج التنموية التي تقدمها المؤسسة لتعزيز أواصر التواصل بين مستفيديها وفق إستراتيجية طموحة لتمكين الأبناء الأيتام ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع ويستقلون بذاتهم محققين النجاح.

وأشار “العثمان” إلى أن “إخاء” ترعى الأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، ممن انتهت مدة إقامتهم في دور الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال 10 فروع في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والقصيم وحائل وأبها وشقراء وجازان، وتقدم لهم الرعاية الشاملة من سكن وإعاشة وتدريب وتوظيف والمساعدة على الزواج والتعليم والتمكين.

إلى هنا، نوّه المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية عبدالمحسن السلطان، بأهمية هذه المشاريع التي تقوم على التكامل بين الجهات الخيرية والاجتماعية؛ بما يساهم في الاستدامة في العمل الاجتماعي والتخطيط الإستراتيجي له، مؤكدًا أن لجنة التنمية بالمبرز تعمل وبكامل قدراتها على تحقيق الشراكات والتكامل مع بقية المؤسسات الاجتماعية بهدف التكامل ونعمل على نقل التجربة لبقية الجهات.

جدير بالذكر، أن اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز واحة التميز النسائي ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الأسر المنتجة، وتعمل وفقًا لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في المجالات كافة، وللعديد من الفئات العمرية؛ لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.