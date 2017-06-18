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الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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تنظيم أول ملتقى لآثار المملكة بالرياض و”الفريدة” يدعو المهتمين بالتراث للمشاركة

تنظيم أول ملتقى لآثار المملكة بالرياض و”الفريدة” يدعو المهتمين بالتراث للمشاركة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دعا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، المهتمين بالتراث والباحثين من أبناء المحافظة للمشاركة في الملتقى الأول لآثار المملكة، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة 7-9 من شهر نوفمبر المقبل بمدينة الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله).

وأشار خالد الفريدة إلى أن الملتقى، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة التي تتماشى مع توجيهات الدولة في الحفاظ على التراث الوطني للمملكة والتعريف به، يتناول جميع الفترات التاريخية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي ضمن عدد من المحاور.

وبيّن “الفريدة” أن تلك المحاور تتضمن: “آثار ما قبل التاريخ، الرسوم الصخرية، طرق التجارة والحج، آثار الجزيرة العربية قبل الإسلام، آثار العصور الإسلامية، العمارة والفنون، الكتابات القديمة والإسلامية، الآثار الغارقة، موقع التراث الشفهي”، حاثًا الراغبين بالمشاركة موافاة اللجنة العلمية للملتقى بعناوين بحوثهم وملخصاتها (على أن لا يزيد عدد الكلمات على 300 كلمة وسيرة ذاتية مختصرة بحدود 150 كلمة، وسيتم استقبالها عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] في مدة أقصاها 30/8/2017م.

ونوّه “الفريدة” بأن هذا الملتقى الأول يأتي استمرارًا لجهود واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بكل ما يتعلق بتراث بلادنا الغالية لأهميتها التاريخية والحضارية، وهذا بالطبع في ظل اهتمام وحرص القيادة (سلمها الله) في الحفاظ على التراث الوطني للمملكة والتعريف به.

خالد الفريدة

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