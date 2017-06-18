“الخارجية”: إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة من ممثليات المملكة بـ7 دول

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجهت وزارة الخارجية، ممثليات المملكة في 7 دول إلى إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة من قبلها، على أن تتم طباعة كل تأشيرة على ورقة مقاس (A44).

وأوضحت مصادر، أن هذا الإجراء يأتي بعد نحو 3 أشهر من إلغاء لاصق تأشيرات الحج الصادرة من ممثليات المملكة في دولتي إندونيسيا والهند، مشيرة إلى أنه انضم إلى القرار ممثليات المملكة في بريطانيا والسودان والإمارات وبنغلاديش وماليزيا وتركيا وألمانيا، وفقا لصحيفة “مكة“.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، وجهت شركات الطيران الناقلة للمعتمرين من الدول السبع باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من صحة تأشيرات العمرة عبر رابط إلكتروني محدد، قبل إنهاء إجراءات صعود الطائرة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة المهندس عبدالعزيز دمنهوري، إن ذلك يهدف إلى سرعة استخراج التأشيرة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، وهيئة الطيران المدني.