تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

حذر ثلاثة منتجات لكحل الأثمد لاحتوائها على نسبة عالية من الميكروبات والرصاص “الخارجية”: إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة من ممثليات المملكة بـ7 دول الأمعاء بمثابة المخ الثاني في الجسم تنظيم أول ملتقى لآثار المملكة بالرياض و”الفريدة” يدعو المهتمين بالتراث للمشاركة “تنمية المبرز” تقيم ملتقى الإفطار الجماعي لـ 150يتيم ويتيمة بالشرقية “الري” تعلن عن معرض ومسابقة فوتوغرافية عن الواحة الزراعية للأحساء “هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لتسجيل الطلاب الراغبين بالتدريب في برنامج “صيفي”.. إلكترونيًا “العدل”: دوائر “مكلفة” بالعمل خلال العيد لنظر القضايا العاجلة 10أعوام سجن وغرامة 5ملايين ريال عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن تزايد أعداد المقبلين على عيادات مكافحة التدخين بعد تطبيق الضريبة الانتقائية “الصحة” تلزم المستشفيات بتقديم خدماتها واستدعاء العاملين بشكل فوري على مدار الـ24 ساعة استمرار الموجة الحارة مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار على الشرقية

حذر ثلاثة منتجات لكحل الأثمد لاحتوائها على نسبة عالية من الميكروبات والرصاص

حذر ثلاثة منتجات لكحل الأثمد لاحتوائها على نسبة عالية من الميكروبات والرصاص

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات من الكحل الأثمد، لاحتواء اثنين منها على نسبة عالية من الرصاص، واحتواء الآخر على نسبة عالية من الميكروبات، وذلك في إطار دورها الرقابي بجمع وتحليل عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها.

وأوضحت الهيئة أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، كما أظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج الثالث على نسبة عالية من الميكروبات تجاوزت الحد المسموح به في مواصفة مستحضرات التجميل – الكحل (الأثمد) رقم GSO 1846/2011.

ويحمل المنتج الأول اسم “كحل الأثمد الحرمين بماء زمزم ومياه ورده”، أما المنتج الثاني فهو “كحل الأثمد الأسود الطبيعي”، في حين أن المنتج الثالث هو “أصفهاني بارد كحل الأثمد الأسود الأصلي “، والمصنّع في مصنع المسعودي للزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل، وتاريخ صلاحيته 10/2021 م.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذه المنتجات المعلن عنها، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وأنه على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها، وقالت الهيئة إنها خاطبت الجهات المختصة لمتابعة سحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى المملكة.

11 22

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الخارجية”: إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة من ممثليات المملكة بـ7 دول

“الخارجية”: إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة من ممثليات ...

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لتسجيل الطلاب الراغبين بالتدريب في برنامج “صيفي”.. إلكترونيًا

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لتسجيل الطلاب الراغبين ...

“العدل”: دوائر “مكلفة” بالعمل خلال العيد لنظر القضايا العاجلة

“العدل”: دوائر “مكلفة” بالعمل خلال العيد لنظر القضايا ...

10أعوام سجن وغرامة 5ملايين ريال عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن

10أعوام سجن وغرامة 5ملايين ريال عقوبة الدخول على ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*