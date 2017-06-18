حذر ثلاثة منتجات لكحل الأثمد لاحتوائها على نسبة عالية من الميكروبات والرصاص

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات من الكحل الأثمد، لاحتواء اثنين منها على نسبة عالية من الرصاص، واحتواء الآخر على نسبة عالية من الميكروبات، وذلك في إطار دورها الرقابي بجمع وتحليل عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها.

وأوضحت الهيئة أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، كما أظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج الثالث على نسبة عالية من الميكروبات تجاوزت الحد المسموح به في مواصفة مستحضرات التجميل – الكحل (الأثمد) رقم GSO 1846/2011.

ويحمل المنتج الأول اسم “كحل الأثمد الحرمين بماء زمزم ومياه ورده”، أما المنتج الثاني فهو “كحل الأثمد الأسود الطبيعي”، في حين أن المنتج الثالث هو “أصفهاني بارد كحل الأثمد الأسود الأصلي “، والمصنّع في مصنع المسعودي للزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل، وتاريخ صلاحيته 10/2021 م.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذه المنتجات المعلن عنها، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وأنه على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها، وقالت الهيئة إنها خاطبت الجهات المختصة لمتابعة سحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى المملكة.