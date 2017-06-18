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الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

حظر استيراد الفراولة المصرية اعتبارًا من الشهر المقبل

حظر استيراد الفراولة المصرية اعتبارًا من الشهر المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال مسؤول مصري إن المملكة أبلغت مصر اليوم الأحد، بحظر وارداتها من الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل، وذلك بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري عبد الحميد الدمرداش أن المملكة لم تحدد نسبة الزيادة في المبيدات التي تم رصدها بمنتجات الفراولة، كما لم تحدد الشركات المخالفة.

وأبان أن حظر استيراد الفراولة لن تكون له أثار كبيرة، مضيفاً وفقاً لوكالة “رويترز” أن الفراولة تمثل بين 5-10% من إجمالي الصادرات الزراعية، متوقعاً أن يتم التوصل لحل لأزمة الصادرات الزراعية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل.

يذكر أن الصادرات الزراعية المصرية واجهت العديد من المصاعب في الآونة الأخيرة، حيث حظرت الإمارات استيراد الفلفل بأنواعه، كما حظر السودان دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

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