خلال أسبوعين.. إحباط تهريب طن من الحشيش في جازان ونجران

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن/ ساهرالحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة 8 – 22 /9/ 1438هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيره من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص قدموا من الأراضي اليمنية محاولين التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لمنطقتي (جازان، نجران) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من أبناء هذا الوطن في شهر رمضان المبارك مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وأسفر عن ذلك القبض على (16) ستة عشر شخصاً من الجنسية الأثيوبية و(5) اشخاص من الجنسية اليمنية.. وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (965,200) تسعمائة وخمسة وستون كيلوجرام ومئتان جرام من مادة الحشيش المخدر، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وأنهم يعملون بعزيمة عالية‏ في كافة الظروف والأحوال لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته. وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.