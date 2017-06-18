الحصيني: فصل الصيف يبدأ في النصف الشمالي للكرة الأرضية الاربعاء المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني ان يبدأ فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية الأربعاء 1438/9/26هـ، حيث تتعامد اشعة الشمس على مدار السرطان جنوب مدينة الرياض جنوب غرب حوطة بني تميم في أقصى اتجاه لها ناحية الشمال

واشار الى ان يوم الأربعاء القادم 26 رمضان فيه النهار الأطول خلال العام، وتكون ليلة 27 هي الليلة الأقصر ويستمر فصل الصيف ثلاثة أشهر

وأبان الحصيني أنه فلكياً رمضان”29″يوماً في حالة صفاء الأجواء يمكن مشاهدة هلال شهر شوال متوقعاً ان يكون عيد الفطر الأحد 2017/6/25م ورؤية الهلال تنفي أو تثبت ذلك.

ونوه إلى أنه بالرغم من ان معظم ايام رمضان داخلة في فصل الربيع فلكياً الا انه متوقع ان تكون درجة الحرارة من حارة الى حارة جداً نهاراً ووتميل للحرارة إلى معتدلة ليلاً على معظم المناطق ماعدا المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية التي متوقع أن تكون الحرارة معتدلة نهاراً لطيفة ليلا.

متوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة التي تتراوح من 29 الصغرى إلى 43العظمى درجة مئوية، قد تزيد أو تنقص قليلاً أما في منطقة الإحساء وحفر الباطن فمتوقع أن تكون معدل درجات الحرارة الصغرى 29 والعظمى 46 مئوية، ويستثنى من ذلك منطقة حائل وتبوك، وكذلك غرب الحدود الشمالية الذي يصل معدل درجات الحرارة الصغرى 24 والعظمى 39 درجة مئوية

والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية متوقع الحرارة من العظمى 33 – 28 والصغرى من 20 -25 مئوية هذا هو المعدل العام قد تزيد عن معدلاتها في حالة تقدم كتل حارة جداً لكن من فضل الله علينا لا تستمر أكثر تلاث أيام في الغالب.

وقال من المتوقع أن تكون الحرارة داخل المدن أعلى من خارجها وعموماً الأجواء في عيد الفطر متوقع ان تكون حارة في النهار وتميل للحرارة اول الليل ومعتدلة أخر الليل لذا انصح من يحجز مكان لاجتماع العيد ان يتفقد أجهزة تكيف التبريد مع تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة عشر صباحاً الى خمس مساءً والله اعلم.