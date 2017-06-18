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الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إحباط محاولة تهريب كوكايين وهيروين داخل أحشاء 3 أشخاص بمطار جدة

إحباط محاولة تهريب كوكايين وهيروين داخل أحشاء 3 أشخاص بمطار جدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكن جمرك مطار الملك عبد العزيز من إحباط محاولة عددٍ من القادمين إلى المملكة بقصد العمرة، تهريب كميةٍ من مادتي الهيروين والكوكايين المخدرة بلغت (1.720) جرامًا.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بندر الرحيلي, أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة, اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء بالأشعة الذي أكد إيجابية النتيجة، حيث عُثر بداخل أحشائه على (60) كبسولة تحتوي جميعها على (679) جرامًا من مادة “الكوكايين” .

وأفاد الرحيلي أن الجمرك أحبط أيضاً محاولة أُخرى لتهريب (779) جرامًا من الهيروين عُثر عليها داخل (100) كبسولة كانت مُخبأة في أحشاء أحد القادمين، وبنفس الطريقتين السابقتين حاول ثالث تهريب (262) جرامًا من مادة الكوكايين، إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته .

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