التخصصات الصحية تحول اختبارات برامج شهادة الاختصاص السعودية إلى رقمية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحويل اختبار الجزء الأول لبرامج شهادة الاختصاص السعودية, المزمع انعقاده في شهر يوليو القادم, إلى اختبارات رقمية بعد دراسة وتجربة هذا الامتحان، وذلك تحقيقاً لتوجهات الهيئة للتحول الرقمي, وتوافقاً مع “رؤية المملكة 2030” .

وأوضحت الهيئة, أن ذلك سيحقق عدداً من المميزات للمتقدم للاختبار منها سهولة الاستخدام والتصفح وإحداث الجودة العالية للصور والتسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية، وتزويد المتقدم بتقرير مفصل عن أدائه ومقارنته بأداء مجموع المتقدمين .

وأهابت الهيئة بالمتقدمين لهذا الاختبار, إحضار الجهاز الخاص بالمتقدم، علماً بأن أداء الاختبار لا يحتاج إلى اتصال مباشر بشبكة الإنترنت، كما أنه سيتوفر فريق للدعم الفني من الهيئة قبل وأثناء الاختبار .

وستتيح الهيئة الفرصة للمختبرين الذين يرغبون في التقدم لهذا الاختبار ورقياً هذه المرة، لكنه سيكون الأخير الذي سيتوفر فيه فرصة الاختبار الورقي.