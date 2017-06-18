امرأة تلد على متن طائرة متجهة من الدمام إلى كوتشي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

فاجأت آلام الولادة امرأة هندية لتضع مولودها على متن رحلة الخطوط الجوية “جيت إير وايز” التي كانت متجهة اليوم من الدمام إلى مطار كوتشي بالهند.

وقالت صحيفة “دي إن إيه إنديا ” الهندية إن حالة الطوارئ أعلنت على متن الطائرة فور علم قائدها بوجود حالة ولادة، وتم الاتصال ببعض الأطباء على الأرض للتعامل مع الحالة ولكن الاتصالات لم تنجح.

وقامت ممرضة كانت على متن الطائرة بمساعدة الأم في عملية الولادة، واضطر قائد الطائرة للهبوط في مطار مومباي، حيث تم نقل الحالة للمستشفى لمتابعتها، ثم استكملت الطائرة رحلتها بعد تأخير دام 90 دقيقة.

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة أنه تم منح الطفل، رحلات مجانية مدى الحياة على خطوط الطيران.