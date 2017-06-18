تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 23 رمضان 1438 هـ, الموافق 18 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

امرأة تلد على متن طائرة متجهة من الدمام إلى كوتشي

امرأة تلد على متن طائرة متجهة من الدمام إلى كوتشي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

فاجأت آلام الولادة امرأة هندية لتضع مولودها على متن رحلة الخطوط الجوية “جيت إير وايز” التي كانت متجهة اليوم من الدمام إلى مطار كوتشي بالهند.

وقالت صحيفة “دي إن إيه إنديا ” الهندية إن حالة الطوارئ أعلنت على متن الطائرة فور علم قائدها بوجود حالة ولادة، وتم الاتصال ببعض الأطباء على الأرض للتعامل مع الحالة ولكن الاتصالات لم تنجح.

وقامت ممرضة كانت على متن الطائرة بمساعدة الأم في  عملية الولادة، واضطر قائد الطائرة للهبوط في مطار مومباي، حيث تم نقل الحالة للمستشفى لمتابعتها، ثم استكملت الطائرة رحلتها بعد تأخير دام 90 دقيقة.

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة أنه تم منح الطفل، رحلات مجانية مدى الحياة على خطوط الطيران.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“قياس” يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي للفترة الثانية

“قياس” يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي للفترة ...

التخصصات الصحية تحول اختبارات برامج شهادة الاختصاص السعودية إلى رقمية

التخصصات الصحية تحول اختبارات برامج شهادة الاختصاص السعودية ...

إحباط محاولة تهريب كوكايين وهيروين داخل أحشاء 3 أشخاص بمطار جدة

إحباط محاولة تهريب كوكايين وهيروين داخل أحشاء 3 ...

“العمل”: ضبط مدير وافد احتجز موظفة سعودية بعد استقالتها

“العمل”: ضبط مدير وافد احتجز موظفة سعودية بعد ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*