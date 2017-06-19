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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المركز الخيري لتعليم القرآن بالأحساء يتيح المساهمة في دعمه بالوقف القرآني

المركز الخيري لتعليم القرآن بالأحساء يتيح المساهمة في دعمه بالوقف القرآني

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أتاحت إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء، فرصة المساهمة في دعم أعمال وأنشطة المركز من خلال الاشتراك في المرحلة الأولى من الوقف القرآني لشراء أرض تجارية.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة الإشرافية فضيلة الشيخ خالد بن جاسم البريكان، ممثلًا في إدارة تنمية الموارد المالية والأوقاف، تحقيق الاستدامة المالية عبر وقف القرآن الأول، بمساحة (1000) متر مربع، موضحًا أن قيمة تنفيذه تبلغ (10) ملايين ريال، والإيراد السنوي (1) مليون ريال، بنسبة إيراد تبلغ (10%).

ولفت إلى أن المركز يتيح للمواطنين والخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء فرصة المساهمة في دعم أعمال وأنشطة المركز، من خلال الاشتراك في المرحلة الأولى من الوقف  لشراء أرض تجارية بقيمة إجمالية ثلاثة ملايين، حيث تبلغ عدد الأسهم المطروحة للمشاركة 1000 سهم، قيمة السهم الواحد 3000 ريال،و قيمة نصف السهم 1500ريال، وقيمة ربع السهم 750 ريال، ويصرف ريعه على برامج المركز ومناشطه المختلفة.

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