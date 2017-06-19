“الصحة” تفوّض المديريات لصرف الرواتب والبدلات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

منحت وزارة الصحة ثماني مديريات إضافة إلى مدينة الملك سعود الطبية، الصلاحيات الكاملة لصرف الرواتب والبدلات للقطاعات التابعة لها اعتباراً من شهر شوال المقبل.

وكشفت مصادر -بحسب “الحياة” أن تفويض الصلاحيات للمديريات يأتي استكمالاً لمشروع «اللامركزية» في إصدار أوامر الدفع لرواتب الموظفين للباب الأول والبدلات المصاحبة له، إذ يتضمن الباب الأول للرواتب والبدلات المصاحبة ستة بنود حددتها الوزارة وتندرج ضمن الصلاحيات التي تم تفويضها، وهي: رواتب الموظفين المدنيين، وبدلات الموظفين المدنيين، وتعويضات إجازات الموظفين المدنيين، وأجور العمال، ورواتب الوظائف الموقتة، وبدلات العمال.

وكانت وزارة الصحة أعادت في وقت سابق إجراءات التوظيف في برامج التشغيل الذاتي للمديريات بمناطق ومحافظات المملكة، وشملت إجراءات التوظيف لشاغلي الوظائف الصحية المرشحين لوظائف التشغيل على برامج التشغيل إلى المديريات بالمناطق والمحافظات، وذلك رغبة من الوزارة في تسهيل عمليات التوظيف وتحقيق سرعة الإنجاز. وقالت الوزارة حينها إن القرار يأتي في إطار رغبتها للتخلص من المركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للمديريات.