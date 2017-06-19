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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

معتمر يلفظ أنفاسه أثناء تأديته للعمرة داخل صحن الطواف

معتمر يلفظ أنفاسه أثناء تأديته للعمرة داخل صحن الطواف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مدير عام التطوع بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على الفرق التطوعية بالحرم المكي الشريف صقر السلمي بأن فرق التطوع باشرت حالة توقف للدورة الدموية لمعتمر في العقد الرابع من عمره أثناء تأديته مناسك العمرة داخل صحن الطواف، حيث تم إنعاش القلب الرئوي له دون جدوى فتم نقل الحالة إلى مركز صحي باب السلام.

وأضاف السلمي بأن عدد الوفيات التي تم مباشرتها بلغت شخصين، مشيراً بأن فرق التطوع باشرت منذ بداية شهر رمضان المبارك 5641 حالة، تم نقل منها 281 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وبائية.

وأكد السلمي بأنه تم إعداد خطوة كاملة لليلة 27 سيتم تطبيقها بإذن الله مع زيادة في عدد المراكز.

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