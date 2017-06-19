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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

غرفة الأحساء: استمرار العمل بإدارة المنتسبين خلال عطلة العيد

غرفة الأحساء: استمرار العمل بإدارة المنتسبين خلال عطلة العيد

الأحساء – ” الأحساء اليوم”

أعلنت غرفة الأحساء، عن استمرار العمل بإدارة المنتسبين، خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك (ماعدا أول يوم من أيام العيد السعيد)، والتي تبدأ من الأربعاء 26 رمضان 1438هـ، وحتى يوم السبت 7شوال المقبل.

وبحسب بيان الغرفة، ستقوم إدارة المنتسبين بأداء مهامها خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت المقبلة من الساعة 11 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وفي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت المقبلة بعد أول أيام العيد المبارك من التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر؛ على أن تعاود الغرفة دوامها الرسمي المعتاد بدءًا من يوم الأحد 8 شوال.

وبهذه المناسبة، تقدّمت الغرفة بأسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب الأماني الخالصة والدعوات الصادقة بأن يعيد الله -سبحانه وتعالى- هذه المناسبة المباركة علينا جميعًا بكل الخير والصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدة حرصها على تيسير وتقديم أفضل الخدمات وسبل التواصل مع منتسبيها ومراجعيها طوال أيام العام.

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