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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور.. الاتصالات السعودية تواصل حملة إفطار صائم “رمضانّا سوا”

بالصور.. الاتصالات السعودية تواصل حملة إفطار صائم “رمضانّا سوا”

الأحساء – ” الأحساء اليوم”

واصلت شركة الاتصالات السعودية STC، مبادرتها الاجتماعية والإنسانية هذا العام عبر حملة توزيع وجبات الإفطار الرمضاني المجانية للعمالة الوافدة والتي حملت شعار “رمضانّاً سوا”.

ونفذت الشركة حملة إفطار صائم عبر توزيع وجبات الإفطار الرمضاني المجانية، إضافة إلى تقديم الهدايا الترويجية، وعملت على وصول المبادرة لأكبر عدد ممكن من العمالة الوافدة في المناطق التي لا تتوفر فيها مشاريع إفطار صائم بشكل كبير، وذلك من خلال سيارات نقل مُبرّد خاصة بحفظ الأطعمة تتنقل بين مختلف مناطق المملكة.

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