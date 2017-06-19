“النقل”: خط سكة الحديد الرابط بين الدمام والجبيل بانتظار الاعتمادات النهائية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي أن مشروع خط سكة الحديد الرابط بين مدينة الجبيل الصناعية ومدينة الدمام بانتظار الاعتمادات النهائية من الوزارة.

يذكر أنه تم في عام 2013 توقيع عقد مع تضامن شركة “تيرنا اس ايه” اليونانية وشركة الأومير للتجارة والمقاولات، لتصميم وتنفيذ الجزء التابع لمشروع سكة حديد الشمال – الجنوب من مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة الدمام والممتد بطول 120 كيلو متراً لنقل الركاب والبضائع بقيمة إجمالية بلغت 827 مليون ريال.

ويهدف المشروع، وفقا لـ”اليوم” إلى ربط ميناءي الملك فهد بالجبيل والملك عبدالعزيز بالدمام بباقي موانئ المملكة، وخدمة القطاع الصناعي وإزاحة الشاحنات من الطرق السريعة.