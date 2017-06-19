التحقيق في تعيين 60 وافدًا بوظائف مقصورة على المواطنين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه سيتم فتح تحقيق موسع في شكوى عدد من موظفي إحدى شركات الخدمات الأرضية، بشأن قيام الشركة بتعيين 60 وافداً في وظائف تقتصر على المواطنين السعوديين فقط.

وقال “أبا الخيل”؛ تعليقاً على تغريدات موظفي الشركة والتي أكدوا فيها قيام الشركة بالاستغناء عن موظفي الكونترات السعوديين واستبدالهم بوافدين بنصف راتب المواطنين، ليرد عليهم: “لا يسمح بتوظيف الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين، والوزارة ستتحقق وستتخذ الإجراء النظامي”.