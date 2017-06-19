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الاثنين, 24 رمضان 1438 هـ, الموافق 19 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

علماء يبتكرون رذاذًا خاصًا لاستئصال أورام الدماغ

علماء يبتكرون رذاذًا خاصًا لاستئصال أورام الدماغ

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أجرى العلماء الروس في مدينة كراسنويارسك عملية فريدة من نوعها لإزالة ورم خبيث في الدماغ، باستخدام رذاذ مضيء، ابتكر خصيصا لهذا الغرض.

وقد تم إعداد الرذاذ، الذي يشكل الحمض النووي أساسا له، من قبل الخبراء في جامعة كراسنويارسك بسيبيريا، بالتعاون مع العلماء الكنديين.

ويقوم الرذاذ في أثناء العملية الجراحية بإضاءة أجزاء النسيج التي أصابها السرطان، الأمر الذي يمكّن الأطباء من الكشف عن أصغر نسيج للورم الخبيث باستخدام المجهر.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة الروسية أن التكنولوجيا الجديدة، التي ابتكرها العلماء الروس، تُبسط عمل الجراحين وتسمح بالتعرف على حدود الورم الخبيث الحقيقية. كما أنها تزيد من فرص تعافي المريض بعد العملية الجراحية.

وقد أجريت العملية الجراحية تحت إشراف البروفسور والمتخصص في جراحة أعصاب الدماغ، أندريه نارودوف.

هذا وتدرس وزارة الصحة الروسية في الوقت الراهن إمكانية الإنتاج الصناعي للرذاذ المستخدم في تلك العملية الجراحية.

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